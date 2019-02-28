В легендарных Крутах община перешла в ПЦУ, несмотря на сильное давление "московских попов" – священник

Это 12-я община на Черниговщине, которая официально перешла в Православную церковь Украины.

На Черниговщине 27 февраля в Православную церковь Украины перешла община в селе Круты Нежинского района.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил священник Екатерининской церкви в Чернигове (ПЦУ), военный капеллан о. Евгений (Орда).

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По его словам, решение принято во время схода сельских жителей.

«На людей оказывалось значительное давление со стороны «московских попов», но в Крутах живут патриотично настроенные люди, и две трети участников собрания проголосовали за переход в Украинскую церковь», - отметил священник.

Он также подчеркнул, что это 12-я община в регионе, которая официально перешла в ПЦУ. По его информации, желающих быть в ПЦУ больше, однако есть давление на общины и священников со стороны Русской церкви в Украине.