На Одесщине еще одна община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины

Это пятая община в области, изъявившая желание перейти в подчинение ПЦУ.

В Одесской области община села Знаменка Ивановского района приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Одесскую епархию Православной церкви Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в Одесской епархии ПЦУ.

Отмечается, что 24 февраля протоиерей Николай Стефанюк принят в клир ПЦУ вместе с религиозной общиной Свято-Рождества Богородичной церкви Знаменки.

«Какая-либо информация со стороны Московского патриархата о запрете деятельности данного священника является недействительной в связи с тем, что он не является их клириком», - заявили в епархии.

Как сообщал УНИАН, 20 января община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области первой объявила о переходе из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины. 25 января аналогичное решение приняла община пгт Сарата, 9 февраля - община Свято-Успенского храма поселка Мариново, 16 февраля - община Свято-Троицкого храма Новоелизаветовки Ширяевского района.