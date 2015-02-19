В Черниговской области задержали мужчину, который принес в школу боеприпас, взорвавшийся 18 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно сообщению, задержан житель пгт Репки 1963 г. р., ранее выезжавший в зону АТО. В ходе дознания и санкционированного обыска обнаружено, что задержанный привез и передал другим лицам еще два таких снаряда. Второй из них был в репкинской гимназии, третий - у жительницы г. Чернигова, которая хранила его на балконе своей квартиры. Также во время санкционированного обыска у задержанного обнаружено большое количество боевых патронов. Все боеприпасы сразу же были изъяты и обезврежены.

Взрыв боеприпаса в общеобразовательной школе №2 пгт Репки расследуется в рамках уголовного производства с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с боеприпасами).

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Досудебное расследование проводит следственное подразделение РО УМВД, процессуальное руководство осуществляют органы прокуратуры Черниговской области. Руководством прокуратуры области расследование взято на контроль.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в репкинской школе №2 произошел взрыв боеприпаса, привезенного из зоны АТО. Боеприпас идентифицирован как снаряд РПГ-18 ("Муха"). В результате взрыва пострадали трое сотрудников школы. 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, еще двое получили осколочные ранения ног. Сейчас раненые находятся в районной больнице. Проводятся следственные действия.