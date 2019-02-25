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"Не все украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами": Аласания о скандале с MARUV

19:31, 25 февраля 2019
Общество
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Аласания прокомментировал ситуацию / фото УНИАН

Продолжительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НОТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет.

Об этом написал глава Общественного телевидения Зураб Аласания в Facebook.

"НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор к конкурсу Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, которая лежит в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс у части общества. И одновременно — отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права другой частью общества", - написал он.

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Аласания отметил, что "задачей Общественного вещателя совсем не есть раскол общества".

"Именно для избежания чрезмерной политизации конкурса (что является и требованием Евровидения) НОТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), которые способствовали бы урегулированию этого болезненного вопроса. В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательного отношения относительно публичных высказываний исполнителя в отношении территориальной целостности Украины, или любых высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру - это стандартные условия обладателя конкурса, Европейского Союза Вещателей). Именно НОТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении. Как внутри страны, так и вне", - добавил он.

При этом Аласания отметил, что "не все хорошие украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами".

Также он сообщил, что переговоры со следующим кандидатом начнутся завтра утром.

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Теги: #Евровидение#Зураб Аласания#MARUV