"Ее место на Голубом огоньке": реакция соцсетей на победу MARUV в нацотборе на Евровидение 2019

Соцсети не утихают из-за скандала вокруг Maruv. Ее критикуют за то, что она дает концерты в России.

23 февраля победу в национальном отборе на Евровидение 2019 получила певица Maruv.

Сам конкурс запомнился зрителям не только ее провокационным выступлением, но и скандалом вокруг победительницы и других участников. Несмотря на то, что Maruv победила на нацотборе, ее участие в Евровидении по-прежнему остается под вопросом.

Соцсети не утихают из-за скандала вокруг Maruv. Ее критикуют за то, что она дает концерты в России.

Победительница финала Maruv, комментируя претензии в свой адрес относительно выступлений в России, сказала: "Хочу напомнить, что Евровидение как раз и создали после Второй мировой войны для того, чтобы объединять страны... В первую очередь это песенный конкурс, а не политика. Так, у меня много фанатов в разных странах, они приходят на мои концерты в разных городах, в России тоже".

На прямой вопрос, считает ли она Крым украинским, Maruv ответила: "Конечно, это Украина".

В Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) уже подтвердили, что примут окончательное решение в течение 48 часов.

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Сеть взорвалась после победы Maruv.

"Извините, но с такой идеологией и мировоззрением, ее место на "Голубом огоньке", "Правила игры нужно согласовывать перед началом. Организаторы знали о гастролях. Знали кто и что. Народ выбрал потому примите это и перестаньте осуждать", "Абсолютно недопустимо отправить Maruv на # Eurovision2019 от Украины. Вы не имеете никакого права это допустить. Куда смотрело жюри, когда выбирали этих претендентов?", - пишут в сети.

Сергей Притула сравнил нацотбор и предстоящие президентскими выборами в Украине.

"Вот вам сегодня конкретный намек на то, что будет на президентских выборах, если вы не придете на участок. Затем останется только ручками в воздухе размахивать", - написал он.

Помимо гастролей в России, MARUV также упоминают и то, что она принимала участие в шоу "Голос страны" в 2014 году, а ее тренером был Сергей Лазарев, который в этом году будет представлять Россию на "Евровидении".

#Євробачення 2019, національний відбір. Вкотре вирують пристрасті навколо результатів.

Перефразовуючи вираз "Не ту країну назвали Гондурасом" - "Не тих Роман Скрипін (Roman Skrypin) запросив до ефіру" — Redkovych Andrii (@shundizno) February 24, 2019

Цікава штука #Євробачення.Вважаємо Росію агресором.Ця ж сама Росія бере участь у конкурсі.Чому у нас взагалі відбираються учасники,щоб виступати разом на одній сцені з ворогом?І брати участь у конкурсі,який приймає ворога на рівні з іншими країнами,зокрема з Україною? — FireWalkWithMe (@WalkWithMeFire) February 24, 2019

Про Нацвідбір на «Євробачення». Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником УКРАЇНИ не може бути артист,який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 23, 2019