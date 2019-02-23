Афера с "акциями" Tesla: суд принял решение в отношении первого задержанного (видео)

Женщину отправили в СИЗО, за мужа суд приступит на следующей неделе.

Голосеевский суд арестовал участницу аферы с липовыми акциями компании Tesla Анастасию Баканеву. Ее мужу будут избирать меру пресечения в понедельник.

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Как говорится в сюжете ТСН, супруги создали сайт, визуально похожий на официальный сайт Tesla, и продавали фейковые акции компании по $300 за каждую. Уже известно минимум о 12 пострадавших, которым нанесен ущерб почти на 5 млн грн.

Свою вину подозреваемые отрицают, но если обвинение сможет доказать претензии, супругам грозит от 7 до 12 лет за решеткой. Прокуратура просит обращаться всех, кто считаем себя потерпевшим от продавцов липовых акций.

Как сообщал УНИАН, в Киеве разоблачена и пресечена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан.