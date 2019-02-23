23 февраля является днем трагедии для крымских татар, чеченцев и ингушей – Чубаров

Чубаров отметил, что «спустя 3 месяца после преступной депортации чеченцев и ингушей такое же катастрофическое по своим последствиям преступление режимом СССР было совершено и в Крыму».

23 февраля является трагическим днем в истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В сообщении в сети Facebook он уточнил, что 101 год назад, 23 февраля 1918 года, в Севастополе матросы Черноморского флота России, контролируемого большевиками, зверски замучили и убили Номана Челебиджихана, первого председателя правительства Крымской Народной Республики, одного из организаторов I Курултая крымскотатарского народа, муфтия мусульман Крыма, Белоруссии, Литвы и Польши, автора стихотворения «Ant etkenmen» ( «Я поклялся»), ставшем позднее крымскотатарским национальным гимном.

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По его словам, "23 февраля навсегда останется черным днем в истории ингушского и чеченского народов». Так, 23 февраля 1944 года войска НКВД СССР начали тотальную депортацию ингушского и чеченского народов, в ходе которой, по разным оценкам, было изгнано со своей Родины от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей.

Чубаров отметил, что «спустя 3 месяца после преступной депортации чеченцев и ингушей такое же катастрофическое по своим последствиям преступление режимом СССР было совершено и в Крыму».

«Без сомнения, убийство выдающихся лидеров народов, депортации народов, совершенные в СССР, и их катастрофические последствия, являются преступлениями против человечности и цивилизации. От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю солидарность со всеми, кто помнит историю своего народа, хранит память о своих героях и миллионы безвинных жертв советского режима, сопереживает трагедиям своих соседей», – написал глава Меджлиса.

День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается ежегодно 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.