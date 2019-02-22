В Херсоне назвали улицу именем Гандзюк

На ней расположены, в частности, местные управления СБУ и Нацполиции.

В Херсоне улицу Лютеранскую переименуют в улицу имени советника городского головы города, активистки Екатерины Гандзюк.

За соответствующее решение проголосовали депутаты горсовета города 22 февраля.

За переименование улицы проголосовали 38 депутатов.

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На переименованной улице в центре города расположены, в частности, местные управления СБУ и Нацполиции.

Также на сессии приняли решение предоставить участку на углу улиц Купеческой и Мостовой статус сквера и назвать его именем участника Революции Достоинства и волонтера Дениса Лошкарёва. Он погиб от пули снайпера 15 декабря 2018 года.

31 июля в Херсоне возле подъезда мужчина вылил на советницу городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

Полиция переквалифицировала дело Гандзюк на оконченное умышленное убийство.