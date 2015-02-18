Завтра в Украине резко потеплеет на 18 градусов

В течение дня потеплеет до оттепели в большинстве областей. Однако ночь еще останется морозной, 5-15 градусов ниже нуля. Атмосферные фронты обусловят снег и мокрый снег в западных и северных областях, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западных областях пройдет снег, днем – мокрый снег. Температура воздуха ночью 4-10 мороза, днем потеплеет до 0-6 градусов тепла.

В северных областях ожидается снег. Температура воздуха ночью 6-12, местами до 15 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла.

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В центральных областях преимущественно без осадков, лишь на Винничине – будет идти снег. Ночью 5-12 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

На востоке без существенных осадков. Ночью -8-15 градусов, днем 1-6 мороза.

В южной части преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

В Киевевыпадет снег. Температура воздуха ночью -7-12, днем потеплеет до оттепели.