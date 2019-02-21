"Халявщики, где вы удостоверения покупаете?": водитель маршрутки в Одессе вытолкал АТОшника

Участника боевых действий оскорбили действия водителя.

Водитель маршрутного такси "Одеса-Болград" не хочет возить на льготных условиях участников АТО и оскорбляет их.

Об этом сообщил участник боевых действий, военнослужащий Тарас Чернявский, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, водитель неоднократно отказывался брать по льготному билету участников боевых действий, в частности и его. Последний раз, 19 февраля, во время очередного инцидента водитель дергал Чернявского и не хотел его везти.

"Купил билет, прошел по билету, дал ему этот билет, показал удостоверение, и я пошел в маршрутку. Ему там что-то не понравилось и он начал меня вытягивать с маршрутки, порвал мне курточку, прибежал еще какой-то водитель помогать. Я спрашивал почему вы меня не пускаете. Он начал говорить, что уже один льготный есть, а больше он якобы не может везти по закону. Потом говорит - вы покажите, может истек срок годности вашего удостоверения, может оно недействительно", - рассказывает Чернявский.

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По его словам, далее после разговора из шефом водитель сказал ему: "Можете ехать".

Участника боевых действий оскорбили такие действия водителя.

"Ни извинился, никто не возместил за порванную курточку. Часто когда я езжу, он обзывает нас "халявщики, где вы эти удостоверения покупаете". Неприятно, потому что это удостоверения я не где-то в ларьке купил. Не хочу чтобы ко мне так относились и такие люди работали. Если не хочет работать нормально, пускай его либо увольняют, либо он извиняется", - отметил военнослужащий.

"Перед мной поехал парень, который тоже ехал по удостоверению, по форме, но его не пустили, хотя у него билет был. Но парень мягкий был и ему было нужно срочно ехать и он говорил: "Ну шо, как мне ехать?" Водитель: "Давай мне 150 гривен и можешь ехать". Хотя билет 200 гривен стоит. Парень ему билет дал и еще 150 гривен сверху", - рассказывает военнослужащий.

Он говорит, что планирует разобраться с компанией "Болградтранс", на которому работает этот водитель и хочет получить извинения. Сегодня у него назначена встреча из перевозчиком. Если это не поможет и водитель далее будет оскорблять участников АТО, Чернявский планирует обратится в полицию.

Ранее очевидцы выложили в соцсеть видео, на котором водитель маршрутки №398 (автостанция "Южная" - Вышгород, госномер АІ 0422 АА) с истерическими криками выгоняет третьего льготника из автобуса.