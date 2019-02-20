"На выход!": в Киеве неадекватный водитель маршрутки с истерическими криками выгнал "третьего" льготника-пенсионера (видео)

Мужчина громко кричал на людей, оправдывая свои действия тем, что якобы пенсионеры "сверх нормы" должны оплачивать билеты на автостанции.

Очевидцы выложили в соцсеть видео, на котором водитель маршрутки №398 (автостанция "Южная" - Вышгород, госномер АІ 0422 АА) с истерическими криками выгоняет третьего льготника из автобуса.

Видео опубликовали очевидцы в группе жителей Вышгородского района в Facebook.

"Вот такое уважение к нашим пенсионерам города Вышгорода. Обзывал и выталкивал с автобуса, неадекват. Наотрез отказался брать пенсионеров при предъявлении пенсионного. Как такой неуравновешенный водитель может перевозить людей. Он давно проходил медосмотр у психиатра?", - написал пользователь Сергей Жевлак, выложивший видео.

На нем видно, как водитель громко кричит на людей, оправдывая свои действия тем, что якобы пенсионеры "сверх нормы" должны оплачивать билеты на автостанции.

"Снимай, мне по боку! А то деловая, блин. Зайди на автостанцию в кассу! Научились снимать, блин", - кричит водитель пассажирам.

Отметим, проблема транспортного сообщения между Киевом и Вышгородом неоднократно становилась предметом скандалов. В частности, жители города в соцсетях массово жаловались большие очереди на станции метро "Героев Днепра", на ненадлежащее качество услуг, предоставляемых официальными перевозчиками и "оккупацию" маршрута нелегалами.

Справка. В статье 37 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» указано: «Автомобильному перевозчику, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки. Безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность в соответствии с законом».