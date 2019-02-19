Грязное белье и дырка вместо крана: в сети показали ужасные условия в поезде "Укрзализныци" (фото)

Постель пришлось возвращать проводнику трижды, и каждый раз он выдавал новые, но одинаково грязные комплекты.

Отвратительные условия и отсутствие нормального сервиса в поездах "Укрзализныци" уже стали привычным делом для украинцев. Люди давно привыкли к сквознякам из окон, плохо убранным туалетам и прочим "прелестям" поездок в украинских поездах. На этот раз в сети показали условия в поезде № 118 «Буковина» по маршруту "Киев-Черновцы".

Соответствующие фото опубликовал в Facebook журналист Ярослав Жаренов.

Первый «сюрприз», по его словам, состоял в ужасно грязном белье, которое выдали пассажирам.

По словам журналиста, постель все же прошла процесс стирки, однако то ли он не помог, то ли пятна были очень старые.

Постель пришлось возвращать проводнику трижды, и каждый раз он выдавал новые, но одинаково грязные комплекты.

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«Каким-то образом я собрал из трех комплектов один, далекий от идеала. Проводник ответил, что у него все одинаковые комплекты. На вопрос, почему же тогда стоимость использования белья выросла, а услуги такие же, как были, он ответить не смог», — отметил журналист.

Еще одним неприятным сюрпризом от «Укрзализныци» стал кран в туалете поезда — от него осталась ровно половина, которая, судя по всему, ездит в таком состоянии уже очень давно.

Как сообщал УНИАН, в украинских поездах подорожало постельное белье и чай. Комплект постельного белья в вагонах СВ и РИЦ всех категорий поездов отныне стоит 60 грн с НДС, а в купейных и плацкартных вагонах - 50 грн с НДС.