В украинских поездах подорожало постельное белье и чай

Комплект постельного белья в вагонах СВ и РИЦ всех категорий поездов отныне стоит 60 грн с НДС, а в купейных и плацкартных вагонах - 50 грн с НДС.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 15 января ввела новые единые цены на перечень услуг, предоставляемых пассажирам.

"С 15 января введены в действие единые цены на ряд основных услуг, предоставляемых пассажирам. Среди них - пользование комплектом постельных вещей в поездах, оплата за чай, кофе и питьевую воду", - сообщили в пресс-службе компании.

Так, комплект постельного белья в вагонах СВ и РИЦ (международные поезда) всех категорий поездов отныне стоит 60 грн с НДС, а в купейных и плацкартных вагонах - 50 грн с НДС.

Как уточнили в "Укрзализныце", раньше цена пользования комплектом белья в вагонах РИЦ и СВ составляла 40 грн, в купейных и плацкартных - 30 грн.

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"Цены на услуги для пассажиров пересмотрены в связи со стремительным ростом стоимости составляющих для обеспечения пассажиров - материалов, топлива, электроэнергии, влияющим на себестоимость услуг", - поясняется в комментарии.

Кроме того, по словам пресс-службы, стоимость услуги предоставления в пользование комплекта постельного белья в вагонах "Укрзализныци", ниже, чем в других странах.

Также компания установила ​​единую цену на чай, кофе и бутылку воды объемом 0,5 л - 10 грн с НДС. До подорожания единая цена на все напитки в "Укрзализныце" составляла 8 грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2017 году обновила в поездах около 330,8 тыс. комплектов постельного белья и 159,4 тыс. единиц съемного инвентаря: матрасы, подушки, одеяла и чехлы.