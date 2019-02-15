Стало известно, сколько пар поженились в Украине в День влюбленных
16:08, 15 февраля 2019Общество
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Более сотни пар в этот день обновили свои брачные обещания.
В День влюбленных в Украине женились почти 2,5 тысячи пар / фото УНИАН
Почти 2,5 тысячи пар поженились в Украине в День влюбленных, 14 февраля.
Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в Twitter.
"В Украине женились почти 2,5 тысячи пар. Еще 139 пар воспользовались услугой юбилейной свадьбы и возобновили свои обеты", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в столичном ЗАГСе вчера в рамках проекта "Юбилейная свадьбы" повторно поженились 6 пар, которые прожили вместе более 50 лет.
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