Стало известно, сколько пар поженились в Украине в День влюбленных

Более сотни пар в этот день обновили свои брачные обещания.

Почти 2,5 тысячи пар поженились в Украине в День влюбленных, 14 февраля.

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в Twitter.

"В Украине женились почти 2,5 тысячи пар. Еще 139 пар воспользовались услугой юбилейной свадьбы и возобновили свои обеты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в столичном ЗАГСе вчера в рамках проекта "Юбилейная свадьбы" повторно поженились 6 пар, которые прожили вместе более 50 лет.