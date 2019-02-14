В Киеве состоялся "Свадебный марафон" (фоторепортаж)

Также там провели праздничную церемонию "Юбилейная свадьба" для 6-ти супружеских пар, которые вместе более 50 лет.

По случаю Дня Святого Валентина в Центральном отделе государственной регистрации браков в Киеве состоялась акция "Свадебный марафон".

Об этом говорится на Facebook-странице Министерства юстиции Украины.

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В рамках "Свадебного марафона" состоялась праздничная анимация и бракосочетания одновременно шести пар в рамках проекта "Юбилейная свадьба", которые вместе более 50 лет.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля прием заявлений о браке и проведение государственной регистрации продлится до полуночи в определенных РАЦСах в областях и в городе Киеве, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции.