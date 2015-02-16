Германия передаст Украине 50 миноискателей

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, передает "ЕвроПравда".

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Как отмечается, приборы стоимостью свыше 100 тыс. евро были приобретены за средства федерального правительства по просьбе правительства Украины.

Глубина поиска миноискателей составляет метр.

Они предназначены для проведения разминирования на востоке Украины, сообщает пресс-служба посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Великобритания передаст вооруженным силам Украины 75 тыс. тонн дизельного топлива.