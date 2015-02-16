В Запорожье поймали вербовщика боевиков "Димона Б-2"
Лубкивский заявил, что на территории Украины активизировались вербовщики боевиков.
Служба безопасности задержала в Запорожье вербовщика боевиков террористической организации "ДНР" с позывным "Димон Б-2.
Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что на территории Украины активизировались так называемые вербовщики боевиков, которые пытаются находить и привлекать к боевым действиям граждан на востоке Украины.
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"Это - житель этого города 1972 г.р. с позывным "Димон Б-2", который еще в октябре 2014 г. добровольно вступил в боевого подразделения т.н. "ДНР". В планах злоумышленника была вербовка "единомышленников", проведение диверсионных акций в Запорожской области, сбор информации о диверсионно-уязвимых объектах инфраструктуры города. Он пытался расширить круг своих контактов, занимался скрытой агитацией против Украины и изменения существующего строя", - говорится в сообщении.
"Димона Б-2" задержали сотрудники Запорожского управления СБУ во взаимодействии с "Альфой". У задержанного были выявлены 1несколько мобильных телефонов и флешек, содержание которых свидетельствует о причастности к инкриминируемым действиям.