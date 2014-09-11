В Тернополе задержали вербовщика боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину задержали 10 сентября.

Установлено, что 47-летний тернопольчанин в апреле-сентябре 2014 года вербовал на территории Тернополя лиц для участия в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей на стороне пророссийских боевиков.

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Ход расследования находится на контроле в прокуратуре области.