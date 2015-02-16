Судьи Печерского суда объявили самоотвод по делу о расстреле на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено во время сегодняшнего судебного заседания по делу.

Согласно объяснению, судьи взяли самоотвод в связи с тем, что принимали участие в досудебном следствии по делу “беркутовцев” как следователи следственного судьи.

Сейчас суд заслушивает мнения потерпевших и других участников процесса относительно заявлений о самоотводе.

Читайте такжеСуд до 23 марта продлил арест экс-«беркутовцам» Аброськину и ЗинченкоКак сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве Дмитрия Садовника и двух его подчиненных - Зинченко и Аброськина, которые совместно с другими правоохранителями утром 20 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ бывших руководителей государства, неправомерно применили огнестрельное оружие и совершили убийство 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве.

Осенью Печерский райсуд Киева изменил Садовнику меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, и подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.

Аброськину и Зинченко суд продлил срок содержания под стражей до 23 марта.