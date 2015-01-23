Суд до 23 марта продлил арест экс-«беркутовцам» Аброськину и Зинченко



Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня на заседании.

Также суд назначил на 16 февраля на 11.00 рассмотрение дела против экс-«беркутовцев» по сути.

Кроме того, на заседании сообщалось, что судья Сергей Вовк возглавил коллегию судей, которая будет рассматривать уголовное производство по обвинению Зинченко и Аброськина.

Соответствующее назначение этого судьи в качестве председателя коллегии в составе трех судей Печерского райсуда произошло после заявления прокуратуры об отводе судьи Андрея Новака, а также самоотвода судьи Олеси Батрин.

В то же время после изменения состава коллегии судья Батрин осталась в ней.

Как известно, судья Вовк и Владимир Карабань судили экс-главу МВД Юрия Луценко и бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, в начале судебного заседания сторона обвинения заявила ходатайство о том, что судья Новак не может принимать участия в процессе, поскольку ранее вел заседания относительно избрания меры пресечения обвиняемым “беркутовцам” и должен быть отстранен.

После этого другая судья Олеся Батрин заявила о самоотводе, отметив, что она также принимала участие в подобных заседаниях по этому делу.

В заседании суда был объявлен перерыв для формирования нового состава коллегии.

Справка УНИАН. В прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования и начато ознакомление потерпевших с материалами уголовного производства в отношении командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве Дмитрия Садовника и двух его подчиненных - Зинченко и Аброськина, которые совместно с другими правоохранительными органами утром 20 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ бывших руководителей, неправомерно применили огнестрельное оружие и совершили убийство 39 участников акций протеста на ул. Институтской в Киеве.

Осенью Печерский райсуд Киева изменил Садовнику меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, и подозреваемый скрылся, он объявлен в розыск.