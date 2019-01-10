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Евровидение-2019: стали известны все участники национального отбора

01:38, 10 января 2019
Общество
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Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) / фото twitter.com/uapbc

Украинская делегация обнародовала список из шестнадцати участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на конкурс Евровидение 2019 года.

Об этом было сообщено в twitter.

TAYANNA возвращается после участия в 2017 и 2018 годах. LAUD также принял участие в прошлом году и закончил на четвертом месте в финале с песней "Waiting".

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Группа KAZKA также подтвердила возвращение в отбор после того, как они не смогли попасть в финал прошлого года.

LETAY также соревновался в отборе Украины в 2017 году, но завершил последним в полуфинале.

В общем полный список имеет следующий вид:

  • Brunettes Shoot Blondes
  • Braii
  • YUKO
  • Freedom Jazz
  • KHAYAT
  • BAHROMA
  • LETAY
  • KAZKA
  • TAYANNA
  • IVAN NAVI
  • ANNA MARIA
  • LAUD
  • ЦЕШО
  • The Hypnotunez
  • VERA KEKELIA
  • KiRA MAZUR

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).

С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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Теги: #Евровидение в Украине#евровидение нацотбор