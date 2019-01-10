Евровидение-2019: стали известны все участники национального отбора

В финальный список попали 16 артистов и коллективов.

Украинская делегация обнародовала список из шестнадцати участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на конкурс Евровидение 2019 года.

Об этом было сообщено в twitter.

TAYANNA возвращается после участия в 2017 и 2018 годах. LAUD также принял участие в прошлом году и закончил на четвертом месте в финале с песней "Waiting".

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Группа KAZKA также подтвердила возвращение в отбор после того, как они не смогли попасть в финал прошлого года.

LETAY также соревновался в отборе Украины в 2017 году, но завершил последним в полуфинале.

В общем полный список имеет следующий вид:

Brunettes Shoot Blondes

Braii

YUKO

Freedom Jazz

KHAYAT

BAHROMA

LETAY

KAZKA

TAYANNA

IVAN NAVI

ANNA MARIA

LAUD

ЦЕШО

The Hypnotunez

VERA KEKELIA

KiRA MAZUR

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).

С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.