Евровидение-2019: стали известны все участники национального отбора
Украинская делегация обнародовала список из шестнадцати участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на конкурс Евровидение 2019 года.
Об этом было сообщено в twitter.
TAYANNA возвращается после участия в 2017 и 2018 годах. LAUD также принял участие в прошлом году и закончил на четвертом месте в финале с песней "Waiting".
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Группа KAZKA также подтвердила возвращение в отбор после того, как они не смогли попасть в финал прошлого года.
LETAY также соревновался в отборе Украины в 2017 году, но завершил последним в полуфинале.
В общем полный список имеет следующий вид:
- Brunettes Shoot Blondes
- Braii
- YUKO
- Freedom Jazz
- KHAYAT
- BAHROMA
- LETAY
- KAZKA
- TAYANNA
- IVAN NAVI
- ANNA MARIA
- LAUD
- ЦЕШО
- The Hypnotunez
- VERA KEKELIA
- KiRA MAZUR
Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).
С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
You've been waiting for this! 🎉— UA:Eurovision 🇺🇦 (@uapbc) January 9, 2019
Participants of #Vidbir2019:
1. KAZKA
2. Brunettes Shoot Blondes
3. IVAN NAVI
4. LETAY
5. The Hypnotunez
6. Freedom Jazz
7. Braii
8. VERA KEKELIA
9. TAYANNA
10. BAHROMA
11. LAUD
12. YUKO
13. ANNA MARIA
14. KiRA MAZUR
15. KHAYAT
16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo