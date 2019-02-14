Меню на День Валентина: топ-3 быстрых блюд для влюбленных к 14 февраля (видео)
Романтический ужин для двоих в День влюблённых должен стать для вас самым необыкновенным и запоминающимся. В такой день не стоит устраивать торжественную презентацию всех ваших кулинарных талантов. Для этого будут другие поводы. Сегодня стоит обойтись быстрыми блюдами и красивым оформлением.
Шоколадные маффины
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Куриное яйцо - 1 шт.
Сахар - 80 г.
Все взбейте
Пшеничная мука - 200 г.
Разрыхлитель теста - 1/2 ч. л.
Пищевая сода - 1/6 ч. л.
Добавьте растопленный с маслом шоколад
Черный шоколад - 50 г. и сливочное масло - 50 г.
Кефир - 100 мл.
Все хорошо взбейте
Выкладываем в форму для выпекания. Выпекайте при температуре 180 ºC 20 - 25 минут.
Готовые маффины украшаем сливочным кремом.
Сердечки
Сарделька – 4 шт.
Твердый сыр
Выкладываем сардельки на сыр.
Мини-пиццы
Дрожжевое тесто - 250 г.
Томатный соус - 2-3 ст. л.
Моцарелла по вкусу
Салями - по вкусу
Выпекайте при температуре 190 ºC до готовности.
Приятного аппетита и хорошего дня влюбленных!