Меню на День Валентина: топ-3 быстрых блюд для влюбленных к 14 февраля (видео)

Свою половинку на День святого Валентина можно порадовать не только подарком, но и вкусным блюдом.

Романтический ужин для двоих в День влюблённых должен стать для вас самым необыкновенным и запоминающимся. В такой день не стоит устраивать торжественную презентацию всех ваших кулинарных талантов. Для этого будут другие поводы. Сегодня стоит обойтись быстрыми блюдами и красивым оформлением. Шоколадные маффины Читайте такжеКино для двоих: топ-5 фильмов, которые идеально подойдут для просмотра в День Святого Валентина (видео) Куриное яйцо - 1 шт. Сахар - 80 г. Все взбейте Пшеничная мука - 200 г. Разрыхлитель теста - 1/2 ч. л. Пищевая сода - 1/6 ч. л. Добавьте растопленный с маслом шоколад Черный шоколад - 50 г. и сливочное масло - 50 г. Кефир - 100 мл. Все хорошо взбейте Выкладываем в форму для выпекания. Выпекайте при температуре 180 ºC 20 - 25 минут. Готовые маффины украшаем сливочным кремом. Сердечки Сарделька – 4 шт. Твердый сыр Выкладываем сардельки на сыр. Мини-пиццы Дрожжевое тесто - 250 г. Томатный соус - 2-3 ст. л. Моцарелла по вкусу Салями - по вкусу Выпекайте при температуре 190 ºC до готовности. Приятного аппетита и хорошего дня влюбленных!

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