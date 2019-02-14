цей матеріал доступний українською

Меню на День Валентина: топ-3 быстрых блюд для влюбленных к 14 февраля (видео)

09:05, 14 февраля 2019
Общество
342 0

Романтический ужин для двоих в День влюблённых должен стать для вас самым необыкновенным и запоминающимся. В такой день не стоит устраивать торжественную презентацию всех ваших кулинарных талантов. Для этого будут другие поводы. Сегодня стоит обойтись быстрыми блюдами и красивым оформлением.

Шоколадные маффины

Читайте такжеКино для двоих: топ-5 фильмов, которые идеально подойдут для просмотра в День Святого Валентина (видео)

Куриное яйцо - 1 шт.

Сахар - 80 г.

Все взбейте

Пшеничная мука - 200 г.

Разрыхлитель теста - 1/2 ч. л.

Пищевая сода - 1/6 ч. л.

Добавьте растопленный с маслом шоколад

Черный шоколад - 50 г. и сливочное масло - 50 г.

Кефир - 100 мл.

Все хорошо взбейте

Выкладываем в форму для выпекания. Выпекайте при температуре 180 ºC 20 - 25 минут.

Готовые маффины украшаем сливочным кремом.

Сердечки

Сарделька – 4 шт.

Твердый сыр

Выкладываем сардельки на сыр.

Мини-пиццы

Дрожжевое тесто - 250 г.

Томатный соус - 2-3 ст. л.

Моцарелла по вкусу

Салями - по вкусу

Выпекайте при температуре 190 ºC до готовности.

Приятного аппетита и хорошего дня влюбленных!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #День влюбленных#День Святого Валентина#рецепт