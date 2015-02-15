Украинский оператор получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля
04:38, 15 февраля 2015Общество
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Украинский кинооператор Сергей Михальчук получил «Серебряного медведя» Берлинале за фильм Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками».
Сергей Михальчук / Обозреватель
Лента снята в российско-украинско-польской копродукции. Вместе с Сергеем Михальчуком оператором фильма является Евгений Привин, пишет Радио Свобода.
Сергей Михальчук снял такие известные фильмы, как «Мамай», «Поводырь» и другие.
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