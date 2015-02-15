Украинский оператор получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля

Украинский кинооператор Сергей Михальчук получил «Серебряного медведя» Берлинале за фильм Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками».

Лента снята в российско-украинско-польской копродукции. Вместе с Сергеем Михальчуком оператором фильма является Евгений Привин, пишет Радио Свобода. Сергей Михальчук снял такие известные фильмы, как «Мамай», «Поводырь» и другие. Читайте такжеВ Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Золотой глобус» (фото)Главную награду на Берлинском кинофестивале получил фильм «Такси» иранского режиссера Джафара Панаги.

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