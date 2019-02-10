"Киркоров в юбке": неудачный наряд Ани Лорак раскритиковали в сети (фото)
22:00, 10 февраля 2019Общество
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Пользователи сети отметили, что артистка часто выбирает неудачные наряды и раскритиковали ее обувь.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак разочаровала своих поклонников новым фото. Так, пользователи сети отметили, что артистка часто выбирает неудачные наряды и раскритиковали ее обувь.
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Снимок Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.
"Наряды цирка шипито", "Киркоров в юбке, всех такая типа любит,а подойди к ней только...", "Обувь вам такая ну вообще не к лицу", "Зачем их выпячивать? Видно, что накачала... уже. Не модно попа курицы,,,.", - прокомментировали в сети.
Как сообщал УНИАН, фото Лорак раскритиковали в Instagram.
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