"Киркоров в юбке": неудачный наряд Ани Лорак раскритиковали в сети (фото)

Пользователи сети отметили, что артистка часто выбирает неудачные наряды и раскритиковали ее обувь.

Украинская певица Ани Лорак разочаровала своих поклонников новым фото. Так, пользователи сети отметили, что артистка часто выбирает неудачные наряды и раскритиковали ее обувь.

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Снимок Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

"Наряды цирка шипито", "Киркоров в юбке, всех такая типа любит,а подойди к ней только...", "Обувь вам такая ну вообще не к лицу", "Зачем их выпячивать? Видно, что накачала... уже. Не модно попа курицы,,,.", - прокомментировали в сети.

Как сообщал УНИАН, фото Лорак раскритиковали в Instagram.