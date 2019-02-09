Настя Каменских удивила сеть фото без макияжа
06:54, 09 февраля 2019Общество
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Подписчики в восторге от нежного образа Насти Каменских.
Новое фото Каменских понравилось ее подписчикам / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок.
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На опубликованном в Instagram фото артистка позирует без макияжа, с распущенными кудрявыми волосами и букетом красных роз. Подписчики в восторге от такого образа Насти Каменских.
"Какая же ты красивая", "Цветы красивые, но ты в 100 раз прекрасней!", "Настенька здесь такая искренняя и настоящая", "Потап подарил?", "Очень красивая фотография", - пишут в комментариях под фото.
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.
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