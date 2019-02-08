"Какое тело!": Ани Лорак взбудоражила сеть новым фото

В сети многие засыпали комплиментами новое фото исполнительницы.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала, как релаксирует в свой выходной.

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На опубликованных в Instagram кадрах артистка позирует с белым полотенцем на голове, в коричневой кофте с открытыми плечами и черных мини-шортах.

"Сегодня выходной. Time to relax... А завтра снова увижу вас!", - написала Ани Лорак.

"Какая ты красотка", "Шикарно выглядишь", "А че, без макияжа слабо?", "Огонь", "Идеальная", "Вы просто королева!", "Богиня", "Ваш муж кусает локти, красотка", "Ну у тебя и ротяра!", "Очаровательные ножки", "Какое тело!", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.