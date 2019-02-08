Киевляне присоединились к акции "Велосипедом на работу", которую проводят во всем мире (фото, видео)

На Майдане Независимости собрались около сотни участников флешмоба.

Сегодня утром велосипедисты Киева собрались на Майдане Независимости, чтобы присоединиться к международному флешмобу. Целью является показать, что климат не помеха для экологически чистого транспорта - велосипеда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Основная идея – привлечь внимание к безопасности велосипедистов на дорогах. Но сегодня особая дата для Ассоциации велосипедистов Киева. Потому что сегодня ровно год, как Киевсовет принял велоконцепцию Киева. Поскольку вело инфраструктура у нас развивается очень медленно, то это хорошая возможность еще раз привлечь внимание к нашим проблемам", - рассказала Наталья Князева, ассистентка проектов Ассоциации велосипедистов Киева, пишет Вечерний Киев.

Зимний день "Велосипедом на работу" ежегодно проходит 8 февраля. По всему миру люди регистрируются на ресурсе winterbiketoworkday, а потом организаторы определяют в каких странах больше всего людей присоединилось к флешмобу.

В этом году Украина заняла 41 строчку (по состоянию на утро 8 февраля) в ТОП-100, обогнав Осло (Норвегия) и даже Торонто (Канада). Всего в акции приняло участие около 35 человек, хотя зарегистрировалось 38.

"Каждый день на работу езжу на велосипеде, поэтому увидев в Facebook анонс, решил присоединиться. Я вообще довольно опытный велосипедист. Уже более 5 лет в несмотря на дождь, а иногда и снег, езжу на велосипеде по городу", - рассказал участник акции Крамар Сергей.

Интересно, что по подсчетам Ассоциации, количество велосипедистов в столице за год выросло на 40%. Поэтому вопрос развития велосипедной инфраструктуры для киевлян будет возникать все чаще.