Подозреваемые в убийстве фигуранта дела Вороненкова признали свою вину

Похитители указали место, где спрятали труп фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ.

В России двое ранее задержанных гангстеров из «курской» и «мазуткинской» ОПГ, подозреваемых в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте 2017 года в Киеве, признались в убийстве Василенко.

Об этом «Росбалту» рассказал источник в правоохранительных органах.

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По их данным, Александр Сошников и Владимир Тайманкин на днях признались, что «авторитета» нет в живых, а также указали примерное место, куда они спрятали труп. Сыщики надеются до конца недели найти останки Василенко.

В розыск объявлены трое других участников похищения, в том числе Дмитрий Поляков, который известен в Курске как шансонье Дон. По оперативным данным, одновременно он являлся членом курской группировки.

Справка УНИАН. Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и сам нападающий, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Заказчиком убийства якобы был подконтролный ФСБ РФ уголовный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой. По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России. Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола.