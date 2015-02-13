Жителей Широкино эвакуировали в Мариуполь (фото)

10:48, 13 февраля 2015
Общество
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Из поселка Широкино в Мариуполь эвакуировано десятки жителей.

Из Широкино вывозят мирных жителей / 0629.com.ua

Как сообщил сайт 0629, в связи с обстрелами поселка боевиками, полк "Азов" провел эвакуацию местного населения. Жителей поселка эвакуировали в несколько этапов на бронированном грузовике. Делалось это в несколько ходок.

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Десятки жителей, которые трое суток поседели в подвалах, получили возможность выехать в Мариуполь. Некоторые уезжали из разрушенных домов. По словам мужчины, в его дом попало сразу несколько снарядов, отчего обвалился потолок. Жить там больше невозможно.

Труднее всего было вывозить пожилых людей / 0629.com.ua

Особенно тяжело пришлось пенсионерам - они не могли прийти в себя и отказывались общаться с журналистами. А вот более молодые люди не теряли оптимизма. Некоторые жители эвакуировались вместе с питомцами.

0629.com.ua

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