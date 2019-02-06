Украинский фильм "Штангист" получил гран-при фестиваля во Франции

Фестиваль фокусируется на дебютных короткометражных и полнометражных фильмах режиссеров из Европы.

Украинско-польский фильм «Штангист» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил гран-при жюри фестиваля Premiers plans à Angers во Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино на своей странице в Facebook.

«Созданный при поддержке Госкино украинско-польский фильм Штангист режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил Гран-при жюри фестиваля Premiers plans à Angers во Франции», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что фестиваль фокусируется на дебютных короткометражных и полнометражных фильмах режиссеров из Европы. Председатель жюри короткометражного конкурса – Михаэль Дюдок де Вит (обладатель премии «Оскар», режиссер анимационных фильмов «Отец и дочь», «Красная черепаха»)

После церемонии награждения Дюдок Де Вит отозвался о фильме так: «Невероятный, мы сразу полюбили его, мощный и универсальный. Художественный способ съемки – фантастический».

Напомним, "Штангист" – фильм, снятый в украинско-польской ко-продукции, показывает жизнь тяжелоатлета, который готовится к важным соревнованиям. Главную роль в фильме исполнил непрофессиональный актер Александр Лой.

Как сообщал УНИАН, короткометражный фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолитского-Собчука одержал победу на 34-м Варшавском кинофестивале.