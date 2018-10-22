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Украинский фильм "Штангист" получил Гран-при на кинофестивале в Варшаве

15:31, 22 октября 2018
Общество
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Фильм был отмечен гран-при в короткометражном конкурсе / CUT Insight

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Об этом сообщает корреспондент LB.ua. Фильм был отмечен гран-при в короткометражном конкурсе.

Напомним, в мае фильм выиграл национальный конкурс кинофестиваля "Молодость". 

Главный приз фестиваля получил фильм "Делегация". 

"Штангист" – фильм, снятый в украинско-польской ко-продукции, показывает жизнь тяжелоатлета, готовящегося к важным соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.

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Теги: #фильмы#кинофестиваль