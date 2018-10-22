Украинский фильм "Штангист" получил Гран-при на кинофестивале в Варшаве

Главный приз фестиваля получил фильм "Делегация". Варшавский кинофестиваль - один из ключевых фестивалей в регионе, имеет статус класса "А".

Короткометражный фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчукавыиграл конкурс на 34-м Варшавском кинофестивале. Читайте такжеПретендентом на "Оскар" от Украины стал фильм "Донбасс" (видео) Об этом сообщает корреспондент LB.ua. Фильм был отмечен гран-при в короткометражном конкурсе. Напомним, в мае фильм выиграл национальный конкурс кинофестиваля "Молодость". Главный приз фестиваля получил фильм "Делегация". "Штангист" – фильм, снятый в украинско-польской ко-продукции, показывает жизнь тяжелоатлета, готовящегося к важным соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.

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