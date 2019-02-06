Власти должны прислушаться к предложениям ООН по законопроекту об адвокатуре и отложить его принятие – юрист

Спецдокладчик ООН обратил внимание, что законопроект №9055 не отвечает международным стандартам.

Юрист-международник Виталий Власюк считает, что украинская власть должна прислушаться к предложениям Специального докладчика Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян, который обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с письмом относительно содержания внесенного им законопроекта "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055.

Об этом эксперт сказал в комментарии Українським Новинам.

По его словам, в своем письме спецдокладчик ООН по сути обратил внимание, что законопроект №9055 не отвечает международным стандартам и ставит под угрозу независимость адвокатуры Украины.

"Оценка является достаточно объективной, хотя бы потому что спецдокладчик один, а стран у нас много. Ему нет смысла за какую-то конкретную страну переживать. То есть, это объективная оценка законопроекта относительно его возможного влияния на адвокатуру в Украине. Я бы уже по этой причине уделил внимание этому письму спецдокладчика ООН. Во-вторых, в дальнейшем спецдокладчик продолжит мониторинг ситуации. Он ожидает на какие-то пояснения со стороны власти, безусловно, и в дальнейшем эта ситуация может быть вынесена на рассмотрение других органов ООН, в частности, на рассмотрение комитета по вопросам соблюдения права, но возможно и Генассамблеи ООН", - сказал он.

Юрист считает, что власть должна отреагировать на письмо спецдокладчика ООН.

"Если мы не Северная Корея то, безусловно, должны прислушиваться. Не отреагировать вообще или отреагировать негативно на письмо было самоубийством бы с точки зрения международных отношений. Единственный правильный вариант украинской власти - прислушаться, отложить и еще раз обсудить этот вопрос с привлечением настоящих представителей адвокатуры, а не ряда общественных организаций, которые почему-то решили, что они представляют интересы адвокатов", - подчеркнул Власюк.

Как сообщал УНИАН, Спецдокладчик ООН призвал Порошенко пересмотреть законопроект №9055 об адвокатуре из-за несоответствия международным стандартам.