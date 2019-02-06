В большей части Одессы восстановили водоснабжение, отключенное из-за аварии на водопроводе

Водоснабжение возобновили вчера после 22.00.

В Одессе восстановлено водоснабжение в большей части города, которое было отключено утром 5 февраля из-за прорыва водопровода.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Инфоксводоканал», во вторник после 22.00 восстановлена работа насосных станций «Южная» и «Главная», а также начата подача воды потребителям.

Отмечается, что место повреждения чугунной трубы диаметром 300 мм было выявлено только около 17.00. С целью максимально быстрого восстановления подачи воды жителям города было принято решение изолировать поврежденную часть трубы и отключить ее от общей системы водопровода.

«После восстановления подачи воды аварийные бригады «Инфоксводоканала» продолжат локальный ремонт участка водопровода. На период ремонтных работ без водоснабжения останутся несколько домов вблизи места аварии. О причинах повреждения сможем сообщить после завершения земляных и ремонтных работ», - сказали в пресс-службе.

В водоканале также выразили благодарность руководству Одесского городского совета и сотрудникам технической службы водоканала за помощь в разрешении сложной аварийной ситуации, в результате которой без водоснабжения остались более 500 тыс. горожан.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Одессе из-за прорыва водопровода было прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах, затопило дороги и тротуары. Из-за этого в районе 1-й станции Люстдорфской дороги, где скопилось большое количество воды, образовался значительный транспортный затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.

Утром 5 февраля для проведения ремонтных работ водоканал остановил насосные станции «Главная» и «Южная», из-за чего вода перестала поступать в жилые дома и учреждения в трех из четырех районов города.