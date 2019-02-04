В Одессе из-за прорыва прекращено водоснабжение в десятках домов, затопило дороги и тротуары

В районе 1-й станции Люстдорфской дороги из-за большого количества воды на проезжей части образовался затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.

В Одессе из-за прорыва водопровода прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах, затопило дороги и тротуары.

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Как передает корреспондент УНИАН, из-за прорыва водопровода произошло затопление дороги и тротуаров в одном из районов.

В частности, в районе 1-й станции Люстдорфской дороги из-за большого количества воды образовался значительный транспортный затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.

Как сообщили УНИАН в компании «Инфоксводоканал, прорыв произошел на Люстдорфской дороге, 17.

«По предварительной информации, произошел прорыв водопровода диаметром 600 мм. Ремонтные бригады уже обследовали место аварии и перекрыли водовод. Сейчас подготавливаем материалы, спецтехнику и приступим к ремонтным работам», - сообщили в компании.

Отмечается, что точный характер повреждения смогут определить после соответствующих земельных работ.

В настоящее время из-за аварии водоснабжение прекращено в домах и учреждениях на улицах Краснова, Шклярука, Люстдорфской дороге и на Адмиральском проспекте.

Конкретное время устранения аварийной ситуации в компании уточнить затруднились.