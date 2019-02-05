В Одессе задержали боевика «ДНР»

Одессит занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил АТО.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры 4 февраля задержали боевика террористической организации «ДНР».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что в августе 2015 одессит присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов.

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«Там мужчина занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. В мае 2016 года злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований и вернулся в Одессу. По информации СБУ, в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия», - сообщили в пресс-службе.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области. Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины 25 января задержали в Харькове боевика "ЛДНР" с арсеналом оружия, который приехал домой для "отдыха".