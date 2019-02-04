Раны на все тело и сожженные волосы: отец Гандзюк показал фото дочери из больницы

Фотографии были сделаны для иностранных клиник, но во всех из них ответили, что «опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеют».

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк показал фотографии дочки из больницы, на которых видно раны по всему теле активистки и сожженные волосы.

Фотографии Виктор Гандзюк выложил на своей странице в Facebook.

«Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя - юная, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото... Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожженные волосы. Обожженные глаза. Постоянная невыносимая боль. Длительные изматывающие лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови. Три месяца лежания на спине на жесткой сетке, без матраца, подушки и одеяла. Перед глазами только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями еда через трубочку. А в глазах - надежда и желание выжить», - написал он.

Виктор Гандзюк пояснил, что фотографии были сделаны для иностранных клиник, но ответ у всех из них, по его словам, всегда был одинаковым – «опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем».

«Я очень хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители - и те, что за решеткой, и те, что под арестом в теплых домах рядом с юными женами, престарелыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах. Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу. Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная соперница. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно», - написал отец убитой активистки.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в Службе безопасности Украины заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.