Завтра в Киеве ограничат движение транспорта на Южном и Северном мостах

Ограничение связано с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия.

Во вторник, 5 февраля, в Киеве в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта на Южном и Северном мостах.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на Южном мостовом переходе будет ограничено движение с 11.00 до 17.00 в направлении Столичного шоссе.

На Северном мосту с 16.00 до 20.00 в направлении жилого массива Оболонь и с 21.00 до 1.00 в направлении жилого массива Троещина.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.