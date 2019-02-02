В Житомирской области еще одна религиозная община перешла в ПЦУ: план священников МП провалился

По информации секретаря епархии, накануне объявленного собрания по этому вопросу священнослужители бывшей УПЦ МП провели неправомерное собрание, по результатам которого сообщили о решении выразить верность предстоятелю РПЦ в Украине Онуфрию.

Религиозная община с. Сингуры Житомирского района по результатам проведенного сегодня собрания приняла решение о переходе в Православную церковь Украины (ПЦУ).

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь управления Житомирской епархии ПЦУ Павел Ядчишин.

Секретарь епархии отмечает, что о собрании, которое было запланировано на 14.00 2 февраля, был уведомлен настоятель храма, который дал согласие на его проведение.

Однако, по данным Ядчишина, 1 февраля поздно вечером на сайте Житомирской епархии Московского патриархата появилось сообщение о том, что еще 31 января в этой общине уже провели собрание и община прихода решила выразить свою верность бывшей УПЦ ПМ и предстоятелю РПЦ в Украине Онуфрию.

"Жители села возмущены действиями священнослужителей Московского патриархата и их руководителя митрополита Никодима, поскольку, как утверждают прихожане, о собрании 31 января никто из верующих не был уведомлен, а посмотрев фото на официальном сайте Житомирской епархии МП, они увидели, что среди немногочисленных присутствующих на собрании значительная часть людей была не из их села", - сообщил Ядчишин.

По его данным, прихожане села Сингуры просили огласки таких "неправомерных действий Московского патриархата и сообщали о том, что собрание все равно должно было состояться сегодня, 2 февраля, в назначенное время".

По результатам собрания общины Ядчишин сообщил, что оно прошло успешно, и вопреки планам священников Московского патриархата общиной принято решение о переходе из МП в Православную церковь Украины. "Община села Сингуры Житомирского района благодарит всех за поддержку и молитву. Религиозная община перешла в Православную церковь Украины", - написал он.

По данным Житомирской облгосадминистрации, по состоянию на 1 февраля в Житомирской области насчитывалось 11 общин, которые приняли решение о переходе из МП в Православную церковь Украины. Итак, община села Сингуры стала двенадцатой.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области уже был религиозный конфликт в селе Ворсовка Малинского района. Там община, которая перешла в Православную церковь Украины, 13 января не пустила в Свято-Николаевский храм священников бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. После этого конфликта в селе местные жители начали круглосуточно охранять церковь, чтобы из нее не пропало церковное имущество. 16 января религиозная община села Ворсовка официально присоединилась к ПЦУ.