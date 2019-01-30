Лишились Московского патриархата: в одном из районов Львовщины все приходы перешли в ПЦУ

Об этом сообщил председатель Сокальского районного совета Николай Пасько.

В Сокольском районе Львовской области, по состоянию на 29 января, все девять приходов бывшей УПЦ Московского патриархата перешли в новосозданную Православную церковь Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Сокальского районного совета Николай Пасько.

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«Мы если не первый, то по крайней мере один из первых районов Украины. Я всегда утверждал, что община Сокольского района является высокопатриотической и сознательной. Несмотря на определенных политиканов местного разлива, которые пытались спекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила! Во всех девяти приходах нашего района так называемой «московской церкви» принято решение о переходе под управление родной канонической украинской церкви. Сокальский район полностью очистился», - говорится в заметке Пасько.

В общей сложности во Львовской области уже 13 приходов бывшей УПЦ МП из 60 присоединились к ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.