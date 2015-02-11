Взрыв в жилом доме в Одессе квалифицирован как теракт

Как сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД (ГУ ВМД) в Одесской области, в жилом 3-этажном доме по улице Коблевская взрывом повреждены входные двери в квартиры, окна и стены подъезда. Пострадавших нет.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что взрывное устройство было приведено в действие под дверью частного хостела на 3-м этаже.

«При взрыве там находились 5 человек, которые во время эвакуации самостоятельно покинули здание. Квартирам граждан и самому зданию нанесены повреждения», - сообщили в милиции.

Изъятые взрывотехниками на месте происшествия вещественные доказательства направлены на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД.

По факту взрыва следствием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт"). Проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля около 23.00 в жилом доме на улице Коблевской произошел сильный взрыв.