В Одессе снова прогремел взрыв (фото)

Во вторник, 10 февраля, около 23:00 в центре Одессы по улице Коблевской, 42 произошел взрыв.

Взрыв прогремел в жилом доме на втором этаже, сообщает "Новое время". Здесь распологаются офисы Адвокатского кабинета и Центральной адвокатской конторы, а также хостел More.

Как рассказали в милиции, по предварительным данным, взорвалось нечто у входной двери, никто из людей не пострадал, сообщает "Таймер".

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Недавно сотрудники СБУ совместно с милицией обезвредили межрегиональную преступную группу, которая поставляла диверсантам огнестрельное оружие и взрывчатку для совершения терактов в Одессе.

Ранее сообщалось, что возле офиса Приватбанка в Суворовском районе Одессы милиция обезвредила взрывное устройство.