Адвокаты Савченко обжалуют продление ей ареста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил адвокат летчицы Николай Полозов.

"Данное постановление Басманного суда, естественно, нас не устраивает. Мы его будем обжаловать в Московском городском суде", - сказал Полозов.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Басманном суде будут рассматриваться новые жалобы защиты Савченко, в частности, о бездействии следствия в части недопуска ее на сессию ПАСЕ и другие.

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"Шансы увидеть Надежду еще будут", - подчеркнул он.

В свою очередь, адвокат Марк Фейгин подчеркнул, что в Европейском суде по правам человека уже находится около 5 жалоб и дополнения по делу Савченко.

Он считает, что сегодняшнее решение суда о продлении срока ареста летчицы свидетельствует о том, что решение о ее судьбе не принято на самом высоком уровне среди властей РФ.

"Только международное давление может заставить РФ и первых ее лиц пойти на какие-то уступки в деле Савченко ... Савченко и без того является предметом разногласий на переговорах в "нормандском формате" и других. Суд, который не решает эту проблему, он передает ее наверх", - сказал Фейгин.

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По его словам, вопрос Савченко будет решаться на уровне президентов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, продлив до 13 мая срок ареста Савченко.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.