Савченко с часовым опозданием доставили в Басманный суд Москвы (фото)
Украинскую летчицу Надежду Савченко доставили в Басманный суд Москвы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на заседании суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 13 мая срока ее содержания под стражей.
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По информации корреспондента, Надежду Савченко доставили на час позже запланированного начала заседания более 10 конвоиров. Летчица приветствовала собравшихся в зале суде лозунгам: "Слава Украине!" Собравшиеся приветствовали ее словами "Героям Слава" и аплодисментами.
Дело будет рассматривать судья Артур Карпов.
Судебное заседание освещают десятки иностранных и российских журналистов. В здании суда находится мама и сестра Надежды Савченко, адвокаты, народные депутаты Украины и представители консульского отдела при посольстве Украины в Москве.