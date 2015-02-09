Адвокаты Савченко обратились в Европейский суд по правам человека
Адвокаты Надежды Савченко подали заявление в Европейский суд по правам человека с просьбой срочно принять "предварительные меры" для рассмотрения ее дела.
Соответствующий документ, датированный 9 февраля 2015 года, адвокат Марк Фейгин опубликовал в Facebook, сообщает Украинская правда.
В заявлении отмечается, что есть угрозы здоровью и жизни украинки Савченко, заключенной в российском СИЗО.
Заявление касается Правила 39 Регламента ЕСПЧ, в котором, в частности, сказано:
"По просьбе стороны в деле или любого другого заинтересованного лица, или по своей инициативе Палата или, в соответствующих случаях, ее председатель может указать сторонам на предварительные меры, которые, по мнению Палаты, следует принять в интересах сторон или надлежащего осуществления проводимого расследования".
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Сообщения о таких мерах направляется Комитету министров.
"Палата может запросить у сторон информацию по любому вопросу, связанному с выполнением любого указанного предыдущего мероприятия", - сказано в этом пункте Регламента.
Предварительные меры применяются Судом в отношении ответчика - Высокой Договаривающейся Стороны - и означают, что она должна воздержаться от действия, которое могло бы нанести ущерб рассмотрению в Суде жалобы заявителя.
Ранее УНИАН сообщал, что ряд евродепутатов присоединился к голодовке в поддержку Савченко.