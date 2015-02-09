Польша в 2014 году увеличила выдачу 5-летних виз украинцам

По данным польского министерства иностранных дел, которыми располагает УНИАН, консульства Польши также существенно увеличили выдачу виз сроком от двух до четырех лет.

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Больше всего среди долгосрочных виз было выдано двухлетних - 233,5 тыс., что на треть больше, чем годом раньше.

Украинцы также получили 50,7 тыс. трехлетних шенгенских виз и 18,2 тыс. четырехлетних, что в 1,8 и 3,7 раза, соответственно, больше, чем в предыдущем году.

Польша выдала гражданам Украины в прошлом году около 645 тыс. виз с правом многократного въезда, что составляет почти 80% всех выданных виз. Доля долгосрочных виз среди всех составила 37%.

Как сообщал УНИАН, Польша в прошлом году увеличила выдачу виз в Украине на 15% - до 830 тыс.