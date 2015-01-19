Польша увеличила выдачу украинцам виз и разрешений на пребывание в стране

Об этом свидетельствуют данные Польской администрации по делам иностранцев (UDSC), которые есть в распоряжении УНИАН. Украинцы получили около 18 тыс. разрешений на временное пребывание, с которыми можно находиться в Польше до 3 лет, что на 80% больше, чем в 2013 году.

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Кроме того, граждане Украины получили 4 тыс. разрешений на постоянное проживание, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

Пресс-секретарь UDSC Эва Пехота объяснила резкий рост количества выданных разрешений на пребывание в Польше тремя основными факторами: завершением срока действия выданных разрешений в рамках акции по легализации нелегалов в 2012 году, что заставило их подавать заявки и получать новые разрешения; ситуацией в Украине, а также облегчением процедуры получения таких разрешений, введенной новым законом с мая 2014 года.

"Трудно сказать, какой из них является главным. Думаю, что все они имели влияние на эту ситуацию, но события в Украине могли стать той причиной, которая окончательно склонила кого-то к мысли легализоваться в Польше", - сказала она.

По польским данным, количество заявок на получение временных и постоянных разрешений в прошлом году возросло до около 29 тыс., что почти в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году (количество решений меньшее, потому что часть дел еще находится на рассмотрении - УНИАН).

Кроме этого, по данным UDSC, польские консульства в Украине в прошлом году выдали 830,6 тыс. виз, что почти на 110 тыс. или 15% больше, чем в 2013 году.

Граждане Украины получили 554,3 тыс. шенгенских виз, что на 5% больше, чем в предыдущем году, и 276,3 тыс. национальных виз, что на 44% больше.