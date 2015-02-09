В результате взрыва в Харькове никто не пострадал
07:31, 09 февраля 2015Общество
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В результате взрыва, который ночью произошел в Харькове возле офисного здания, никто не пострадал.
В Харькове произошел очередной взрыв / vk.com/pashaxvi
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, взрыв произошел 8 февраля около полуночи, на улице Отакара Яроша, 18.
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«Пострадавших нет. Вылетели окна в доме», - отметили в прокуратуре.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, милиция, взрывотехники, оперативно-следственная группа.
Правоохранители пока не сообщают о причинах взрыва.
Как сообщал УНИАН, в Харькове прогремел взрыв в трехэтажном доме возле входа в цокольный этаж по улице Отакара Яроша, 18.
В мирном Харькове прогремел взрыв
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