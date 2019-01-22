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В военкомате на Харьковщине требовали взятку за непригодность к службе

10:09, 22 января 2019
Общество
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Взяточник получил 500 долларов / фото УНИАН

Правоохранители задержали в Харьковской области военного комиссара одного из объединенных районных военкоматов, который требовал взятку за признание негодным к военной службе.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Факт вымогательства и получения военным комиссаром Харьковского ОРВК неправомерной выгоды в размере 500 долларов от украинца за признание непригодным для дальнейшего прохождения военной службы задокументировано 21 января.

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«Средства обнаружены и изъяты во время проведения ОМП. Коррупционера задержли в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта», - написал Лысенко.

По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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Теги: #взятка#военкомат#Харьковская область