Семья украинского политзаключенного Панова уже три месяца не знает, что с ним – правозащитники

6 декабря 2018 года политзаключенного этапировали из СИЗО Симферополя в одну из колоний в российском Омске.

Семья украинского политзаключенного Игоря Панова уже три месяца не знает, что с ним.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа", об этом заявила мать политзаключенного украинца Вера Котелянец.

"Родные украинца уже третий месяц не знают, где конкретно находится Евгений, что с ним, как он себя чувствует. В Омской области несколько исправительных колоний, поэтому, в какой именно будет содержаться украинец, пока не известно", - сказано в сообщении.

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По словам правозащитников Котелянец обратилась к украинскому консулу в Новосибирске с просьбой уточнить информацию о месте нахождения ее сына и получила ответ, что ее обращение принято и обрабатывается.

Кроме того, в правозащитной группе отмечают, что УФСИН РФ подтвердило, что Панова 6 декабря 2018 года этапировали в колонию Омской области и по прибытию политзаключенного в колонию администрация направит соответствующее уведомление в посольство Украины в РФ. Однако, на сегодняшний день такое уведомление еще не поступило.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных какое-то время удерживали в московском СИЗО "Лефортово", а позже вернули в Крым.

Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины называет эти обвинения провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор Панову.

6 декабря 2018 года политзаключенного этапирвали из СИЗО Симферополя в одну из колоний в российском Омске.