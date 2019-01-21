Как вести себя при гололеде: ГСЧС разработала для украинцев инструкцию

ГСЧС подготовила для граждан памятку.

Метеорологи прогнозируют гололед в ближайшие дни практически во всех регионах Украины, поэтому ГСЧС подготовила для граждан памятку, как вести себя при такой погоде.

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Как указано в памятке, что обнародовало на своей странице в Facebook управление ГСЧС в Закарпатской области, обувь должна быть с глубоким протектором на подошве, а ходить следует не спеша, ноги в коленях расслаблять.

Также рекомендуется не держать руки в карманах, а пожилым людям следует иметь трость с резиновым наконечником. Ходить надо по тротуарам, посыпанными песком или солью и не перебегать проезжую часть дороги.

Кроме того, надо избегать зданий, на которых могут быть сосульки. При падении – голову прижать к груди, а руки – к туловищу.